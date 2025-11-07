WhatsApp se prepara para introducir la interoperabilidad que permitirá comunicarse con Telegram y Signal

WhatsApp ha incorporado la configuración que permitirá a los usuarios comunicarse con personas en otros servicios de mensajería sin salir de la 'app', una interoperabilidad que busca cumplir con las exigencias de la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés).

La DMA exigió a Meta la apertura del sistema de mensajería de WhatsApp y Messenger para que usuarios de distintos servicios de mensajería pudieran comunicarse entre sí sin tener que tener una cuenta en cada aplicación.

En el caso de Meta, esta interoperabilidad está cerca, como ha informado el portal especializado WABetainfo, que ha accedido a las opciones de configuración que la habilitan en la aplicación beta para Android (v2.25.33.8).

Al plantearse como una configuración opcional el usuario tendrá que habilitarla y, una vez lo haya hecho, podrá comunicarse con personas que usen, por ejemplo, Signal o Telegram, directamente en WhatsApp.

WhatsApp advierte en una página informativa que esos mensajes procedentes de otras apliaciones pueden no tener las mismas prácticas de seguridad ni gestionar de igual forma los datos. En el caso de WhatsApp, las comuicaciones se protegen con encriptación de extremo a extremo para evitar que actores maliciosos accedan a su contenido.

Para contactar con el usuario, esas otras personas necesitarán el número de teléfono, pero no se compartirá ninguna otra información personal. Además, habrá que tener en cuenta que los bloqueos en WhatsApp no se extenderán a esas otras 'apps', lo que significa que contactos bloqueados podrán comunicarse desde ellas.

WhatsApp permitirá elegir la forma en que estas conversaciones entre distintos servicios se muestran en la bandeja de entrada, si por separado o mezcladas con las conversiones que se desarrollan solo en WhatsApp.

Asimismo, será posible habilitar las notificaciones para saber cuando alguien quiere contactar con el usuario desde un servicio diferente.

Como indican en el portal citado, son los desarrolladores de los otros servicios de mensajería los que deben solicitar y trabajar en incorporar la interoperatividad con WhatsApp, para asegurar que se mantienen unas garantías de seguridad. Por el momento, solo es compatible BirdyChat.

El año pasado, la compañía explicó que, a nivel técnico, la interoperabilidad de estas aplicaciones se basa en la arquitectura cliente/servidor de Meta. Es decir, los clientes de terceros que se conecten a los servidores de WhatsApp deberán hacerlo utilizando el protocolo de la compañía (basado en el Protocolo Extensible de Presencia y Mensajería - XMPP).