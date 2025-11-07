Turquía aplaude la retirada de las sanciones de la ONU contra el presidente de transición de Siria

Las autoridades de Turquía han aplaudido este viernes la decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de retirar las sanciones impuestas contra el presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, una medida que ha sido adoptada tan solo unos días antes de que sea recibido por su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Turquía, Oncu Keçeli, ha expresado que Ankara "acoge con beneplácito la resolución 2799 del Consejo de Seguridad, que elimina las sanciones contra el presidente sirio y el ministro del Interior, Anas Jattab", y que los "retira de la lista de personas sancionadas".

Así, ha afirmado en un comunicado difundido a través de redes sociales que el país "seguirá apoyando estas y otras medidas similares destinadas a eliminar las medidas impuestas contra el régimen anterior y que todavía recaen sobre el actual".

"Apostamos por levantar completamente las sanciones, allanar el camino para la integración de Siria y garantizar la estabilidad y el desarrollo sostenibles en el país", ha apostillado.

La resolución, redactada por Washington, recibió el jueves 14 votos a favor y una sola abstención, la de China. El representante estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz, celebró la medida y destacó que Siria atraviesa "una nueva era" desde la caída del expresidente Bashar al Assad hace casi un año.