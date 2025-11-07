Agencias

Trump insiste en sus ataques a la "vieja Pelosi" tras la jubilación de la líder demócrata

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha redoblado este viernes sus ataques contra la expresidenta de la Cámara de Representantes, líder 'de facto' del Partido Demócrata y némesis del mandatario, Nancy Pelosi, al celebrar su retirada de la política.

"La vieja y rota trepa política de Nancy Pelosi, que intentó llevarme en dos ocasiones a un juicio político y perdió en las dos, lo deja al fin", ha criticado Trump en un mensaje de despedida publicado en su plataforma Truth Social, después de que este pasado jueves se pronunciara ante los medios en términos parecidos.

Trump, como ha hecho en otras ocasiones, ha vuelto a acusar a Pelosi de haber "reunido una fortuna ilegal en el mercado de valores", una acusación desmentida otras tantas veces por la expresidenta de la cámara baja del Congreso.

"Ha sido un desastre para el país y estoy encantado de que se disipe el hedor que ha dejado Nancy Pelosi", ha remachado Trump en su mensaje.

