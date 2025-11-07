Agencias

Trump indulta al excongresista republicano Glen Casada tras su condena por corrupción

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha indultado al excongresista y antiguo presidente de la Cámara de Representantes del estado de Tennessee, Glen Casada, que había sido condenado por corrupción y sobornos usando como tapadera una falsa consultoría política.

Casada había anunciado el perdón de Trump en un escueto mensaje publicado por el diario 'The Tennessee Journal' y un portavoz de la Casa Blanca finalmente lo ha confirmado este viernes, antes de justificar la decisión como una restitución merecida después de que la pasada Administración demócrata del expresidente Joe Biden se dedicara a "fiscalizar en exceso a individuos por cuestiones menores".

Casada y su antiguo jefe de gabinete, Cade Cothren, también perdonado por Trump, fueron condenados a tres y dos años de cárcel respectivamente por liderar una trama para obtener contratos públicos. "Nunca recibieron ni una queja de otros congresistas", según ha dicho el portavoz de la Casa Blanca, bajo condición de anonimato, en declaraciones al portal The Hill.

El expresidente de la cámara estatal se suma a otros indultados desde principios de año por el presidente estadounidense, como el exgobernador de Connecticut John Rowland (republicano), el exgobernador de Illinois Rod Blagojevich (demócrata) o el excongresista Michael Grimm (republicano).

