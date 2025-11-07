Telefónica Alemania nombra al español Santiago Argelich Hesse nuevo CEO en sustitución de Markus Haas

La filial alemana de Telefónica ha comunicado este viernes el nombramiento del español Santiago Argelich Hesse como nuevo consejero delegado en sustitución de Markus Haas, que dejará este diciembre la dirección de la compañía.

Según la nota de prensa emitida, Argelich tomará posesión el próximo 1 de enero para "marcar el rumbo de la transformación continua y estrategia de crecimiento de la empresa". Hasta entonces, Haas continuará al frente de la división germana.

"Me complace que hayamos podido incorporar a Santiago Argelich Hesse como CEO de Telefónica Deutschland. Santiago cuenta con una amplia experiencia en el sector de las telecomunicaciones y digitalización, así como en la gestión de empresas en procesos de transformación", ha afirmado el presidente del consejo de supervisión de Telefónica Deutschland, Peter Löscher.

"Es un honor para mí liderar Telefónica Alemania como CEO. El equipo de Telefónica Deutschland ha impulsado avances en los últimos años, conectando Alemania mediante telefonía móvil, y proporcionando una red de alta calidad para la población y las empresas del país", ha indicado, por su parte, Argelich Hesse.

"Esta es una excelente base para dar los próximos pasos en crecimiento y transformación, así como para seguir desarrollando la relación con los clientes y la competitividad", ha añadido.

Argelich Hesse ha trabajado los últimos siete años en Cellnex, los últimos cuatro años y medio como CEO de Cellnex Polonia. Durante dicho periodo, ha desarrollado estratégicamente al proveedor polaco de infraestructura de telecomunicaciones, impulsando su crecimiento orgánico y a través de adquisiciones.

Antes de Cellnex, trabajó en diversas empresas globales del sector de telecomunicaciones y digital en distintos países. Argelich Hesse es ingeniero de formación y estudió en la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona.

Haas ha agradecido al consejo, a los accionistas y a los clientes la confianza depositada, especialmente, en lo referido a sus nueve años como CEO de la filial. El consejero delegado saliente ha calificado la posibilidad de ostentar el cargo de "privilegio".