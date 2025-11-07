Agencias

Rusia ve el lanzamiento de un misil por parte de Corea del Norte como un "derecho legítimo"

Guardar

Las autoridades de Rusia han descrito este viernes el lanzamiento de un misil por parte de Corea del Norte hacia el mar de Japón, también conocido como mar del Este, como un "derecho legítimo" del país asiático en materia de defensa.

Así se ha expresado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, que ha asegurado que Moscú "respeta el derecho legítimo de sus amigos norcoreanos de garantizar su seguridad de la forma que estime necesaria".

Sobre las iniciativas para lograr finalmente la paz en la península de Corea, Peskov ha aclarado que Rusia "aplaude todos los pasos que permitan normalizar la situación en cumplimiento de los intereses de Corea del Norte", país con el que ha registrado un acercamiento durante el último año, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Interfax.

De momento, las autoridades norcoreanas no se han pronunciado sobre el lanzamiento, que es el sexto de este tipo desde enero de 2025 y el segundo desde la toma de posesión del presidente surcoreano.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Rego afirma que están en disposición de trasladar a 200 menores migrantes desde Canarias, Ceuta y Melilla a la Península

Rego afirma que están en

Carlos III preside en Londres la ceremonia en recuerdo de los caídos en combate

Carlos III preside en Londres

El Ejército de Israel confirma la entrega del supuesto cadáver del oficial Hada Goldin, caído en 2014

El Ejército de Israel confirma

UE/CELAC - La UE presenta ante la CELAC una defensa del Derecho Internacional frente a los ataques de EEUU en el Caribe

UE/CELAC - La UE presenta

'La reina de las hadas', de Henry Purcell, llega al Teatro Real en versión semiescenificada

'La reina de las hadas',