(Pre) El Villarreal quiere lamer sus heridas en el fortín del RCD Espanyol

El Villarreal CF intentará dejar atrás la dura derrota sufrida en Chipre en la Liga de Campeones con una victoria en la visita a un RCD Espanyol muy sólido como local, mientras que el Deportivo Alavés buscará acercarse a la zona europea en su visita al necesitado Girona FC y el Sevilla FC alejar el peligro en su duelo en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante un CA Osasuna también con urgencias, en partidos correspondientes a la jornada 12 de LaLiga EA Sports 2025-2026 que se disputan este sábado.

En el RCDE Stadium (21.00 horas), se vivirá un atractivo encuentro entre el RCD Espanyol, sexto clasificado con 18 puntos, y el Villarreal CF, tercero con 23 y que llega a esta cita después de sufrir un duro revés el pasado miércoles en la máxima competición continental que pone en riesgo su futuro europeo.

El 'Submarino Amarillo' estuvo lejos de su mejor nivel y lo pagó con una derrota por 1-0 ante el modesto Pafos FC que le deja con tan sólo un punto en la clasificación de la Champions, pero sobre todo con unas malas sensaciones que no había ofrecido hasta ahora en la temporada y que debe revertir ante un rival que ante su afición se crece.

Marcelino García Toral, técnico del equipo castellonense, acabó molesto por la imagen dada en Limassol, donde se puso fin a un buen momento de tres victorias seguidas, con 12 goles a favor y ninguno en contra. El Villarreal CF, que podría renovar su once respecto al miércoles, se quiere ir al parón más tranquilo y para ello debe conseguir ser más sólido lejos de La Cerámica, sobre todo en un campo donde el RCD Espanyol ha sumado 13 de sus 16 puntos.

El conjunto que entrena Manolo González también afronta el choque con ganas de resarcirse de la derrota sufrida el pasado fin de semana liguero ante el Deportivo Alavés (2-1) y conseguir su quinta victoria ante su afición que, además de alejarle del descenso, objetivo prioritario, le asentaría en la zona europea de la clasificación.

Hasta el momento, sólo el Real Betis ha sido capaz de ganar en Cornellá-El Prat y el Valencia CF fue el otro equipo que ha podido arañar un punto ante un rival al que le está costando dejar su portería a cero, algo a tener en cuenta ante uno de los mejores ataques de la Liga, con dos goles de promedio. Manolo González tendrá una baja importante en Carlos Romero, que no podrá jugar por ser propiedad del Villarreal, mientras que Roberto Fernández podría ser el '9' elegido en detrimento de Kike García.

EL ALAVÉS QUIERE MIRAR A EUROPA EN MONTILIVI

En el Estadio de Montilivi será donde se abra la actividad sabatina (14.00 horas) con un duelo directo entre dos equipos destinados a pelear por la permanencia, pero que están en estados diametralmente opuestos de ánimo como el urgido Girona FC y el sólido Deportivo Alavés.

El conjunto catalán está en serios problemas y tras caer la pasada jornada en Getafe (2-1) es colista de la clasificación con siete puntos, aunque sabe que el ganar le permitiría al menos dormir en zona de salvación, mientras que el vitoriano suma ocho más, está en la zona media y si se lleva la victoria se irá al parón en una situación cómoda y más cerca de Europa que del peligro.

Michel Sánchez, técnico del equipo 'gironí', continúa sin dar con la tecla y su equipo no termina de arrancar con tan sólo un punto de los últimos nueve y con una debilidad defensiva que le está lastrando. Sin embargo, se aferra Montilivi, donde al menos no ha perdido en sus tres últimos encuentros, para coger aire.

Por su parte, el conjunto de Eduardo Coudet está mucho más animado tras un positivo inicio y después de volver a hacerse fuerte en Mendizorrotza ante el Espanyol (2-1), aunque debe mejorar sus prestaciones a domicilio ya que lleva dos derrotas seguidas y sólo un punto en sus últimos tres encuentros como visitante, con sólo dos goles anotados, uno de ellos en propia meta y que le dio el triunfo en San Mamés. Lucas Boyé será baja por sanción.

EL SEVILLA Y OSASUNA MIDEN SUS RACHAS COMO LOCAL Y VISITANTE

Finalmente, en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán (18.30) se verán las caras dos equipos necesitados de puntos para irse al parón con algo más de tranquilidad como son el Sevilla FC y el CA Osasuna, separados por tan sólo dos puntos en la clasificación.

El conjunto sevillista no consigue ser regular y vuelve a estar inmerso en una racha negativa que ha apagado la euforia desatada tras la goleada (4-1) al FC Barcelona. Desde entonces, tres derrotas seguidas, la última en el Riyadh Air Metropolitano ante el Atlético de Madrid por 3-0, evidenciando que atrás sufre con 19 goles encajados, ocho en esta mala racha.

Ahora, el equipo hispalense, a cuatro puntos del descenso, espera volver a la senda de la victoria ante su público, aunque se da la circunstancia de que sus resultados como local son discretos y su afición, aparte de la victoria ante el actual campeón, sólo ha 'disfrutado' del empate ante el Elche CF.

Sin embargo, recibirá la visita de un rival como Osasuna que hasta el momento se ha mostrado muy débil lejos de El Sadar y que le convierte en el peor equipo a domicilio con sólo un punto de 18 posibles, precisamente el sumado en la anterior jornada ante el Real Oviedo, y sólo un gol, de Ante Budimir y de penalti en Villarreal.

Precisamente, el delantero croata, que no está de momento al mismo nivel goleador que la pasada campaña, será la principal baja del técnico Alessio Lisci, cuyo equipo está a tan sólo dos puntos del descenso tras cuatro jornadas sin ganar. Aimar Oroz podría ser la novedad en el once después de jugar sus primeros minutos en el Carlos Tartiere tras mes y medio fuera.

--HORARIOS DEL SÁBADO DE LA JORNADA 12 DE LALIGA EA SPORTS

