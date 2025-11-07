Norris se muestra líder y Verstappen no responde como inicio en Sao Paulo

El piloto inglés Lando Norris (McLaren) se quedó la pole para la carrera Sprint de este sábado en el Gran Premio de Sao Paulo, alargando su dominio de la única tanda de entrenamientos libres, mientras que Max Verstappen (Red Bull) no las tuvo todas consigo en una sesión sorprendente del español Fernando Alonso (Aston Martin), quien saldrá quinto, y negativa para Carlos Sainz (Williams).

Norris se mostró líder en el arranque de la cita brasileña, como llegó en lo alto de la tabla después de ganar hace dos semanas en el Gran Premio de México. El inglés, que rubricó su pasada en la general sobre su compañero Oscar Piastri para ponerse primero del Mundial con solo un punto de ventaja, fue el mejor este viernes en la parrilla de la carrera corta con un tiempo de 1:09.627.

El británico ya había dominado la toma de contacto con los libres, aunque con diferencias mínimas que crecieron en la sesión cronometrada sobre su compañero. Piastri partirá tercero, mientras que segundo se coló Kimi Antonelli (Mercedes), ganando como pocas veces a su compañero George Russell, quien saldrá cuarto.

En cuanto a la lucha por el Mundial, a 36 puntos de Norris, Verstappen no empezó como esperaba en un Interlagos donde firmó una épica remontada el año pasado para sellar su cuarto título consecutivo. El neerlandés se quejó por radio de un "coche roto, imposible de conducir" y partirá sexto en la Sprint.

En quinta posición se colocó un estelar Alonso, quien no creía en milagros en la previa pero que este viernes sí se trabajó uno, primero en la SQ2 y, en la tanda definitiva, jugándose su opción con el neumático blando a una única vuelta. El doble campeón del mundo podrá pescar buenos puntos, por mucho que la temporada se le haga larga y esté deseoso de los cambios y el nuevo monoplaza.

La séptima posición del otro Aston Martin de Lance Stroll confirma que el monoplaza verde puede haber encontrado una buena puesta a punto para rendir en Brasil, donde, por otro lado, no está descartada la lluvia para el fin de semana. Además, los Ferrari sufrieron con Charles Leclrec octavo y Lewis Hamilton undécimo.

Mientras, la 'qualy' pequeña se le atragantó a Carlos Sainz. El piloto español de Williams saldrá último, eliminado con el peor tiempo en la SQ1 y contrariado con su equipo por sacarle a la pista en mal momento. El tráfico y la cercanía de la bandera a cuadros estuvieron acompañados por un precipitado segundo intento donde bloqueó los frenos en la primera curva quedándose sin opciones.