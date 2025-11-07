Mapfre vuelve a los índices MSCI cinco años después

Mapfre ha vuelto a ser incluida en los índices MSCI, de los que había sido excluida en 2020 como consecuencia de la caídas generalizadas en los mercados por la pandemia y sus consecuencias, según ha informado este viernes en un comunicado.

"La evolución de la acción en los primeros nueve meses del año ha sido muy positiva, registrándose un nuevo máximo histórico por encima de los cuatro euros", aseguró el director financiero de Mapfre, José Luis Jiménez, en la presentación de resultados del pasado 31 de octubre.

Hasta el mes de septiembre, la evolución en Bolsa de Mapfre casi duplicaba a la del Ibex 35: una subida del 64,8%, frente al 33,5% del selectivo español. El Stoxx Insurance, que agrupa a las empresas de seguros europeas, solamente había avanzado un 22% hasta el noveno mes del año.

Estos índices se utilizan como referencia para muchos fondos de inversión y como 'benchmark' para evaluar el rendimiento de la mayor parte de fondos de gestión activa, por lo que el regreso de MAPFRE a MSCI favorece una mayor cobertura por parte de inversores y analistas.