La UNIA participa en un acto académico en homenaje a fundador del Instituto Español de Oceanografía

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha acogido en su Sede Tecnológica de Málaga un acto académico en homenaje a Odón de Buen y del Cos (Zuera, España 1863 - Ciudad de México, 1945), fundador del Instituto Español de Oceanografía (IEO), del Laboratorio Oceanográfico de Málaga y académico de Honor de la Academia Malagueña de Ciencias (AMC).

Esta actividad académica que se celebra en la sede malagueña de la Internacional de Andalucía coincide con la concesión de la ciudad de Málaga a Odón de Buen y del Cos del título de Hijo Adoptivo (aprobado en 1936) y la Medalla de la Ciudad, la máxima distinción que otorga el Ayuntamiento de Málaga y que se concede por acuerdo unánime de la actual Corporación Municipal.

El acto ha contado con la participación del rector de la UNIA, José Ignacio García; el presidente de la AMC; Fernando Orellana; el vicedirector del IEO-CSIC, Iñaki Armendáriz, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

En su intervención, el rector de la UNIA ha calificado al profesor Odón de Buen como "una figura clave de la ciencia española". Una figura, ha añadido, que "resulta inspiradora. Y creo que tiene mucho que enseñarnos en la forma de hacer universidad".

Ha destacado también "su visión, tanto en su campo, como es la oceanografía, como en la docencia". Y ha subrayado que era "un hombre de grandes valores, que merece justo reconocimiento e inspirar a las nuevas generaciones". García ha manifestado que "al igual que Odón de Buen, en la Internacional de Andalucía creemos que importa tanto el qué, como el cómo se enseña".

Tras la inauguración, se han impartido dos ponencias: 'Alcance de la obra científica de Odón de Buen', por el periodista científico y biógrafo Antonio Calvo, y 'Resolviendo un trámite: de la concesión a la entrega del título de Hijo Adoptivo de Málaga a Odón de Buen', a cargo del académico Juan A Camiñas.

A continuación, el presidente de la AMC ha entregado al alcalde de la ciudad una placa de agradecimiento al Ayuntamiento de Málaga por cerrar un trámite histórico con el Académico de Honor Odón de Buen.

También ha entregado un diploma de agradecimiento a la Fundación Odón de Buen, que ha recibido el alcalde de Zuera (Zaragoza), José Manuel Salazar.

El acto ha finalizado con unas palabras de Clementina de Buen, en representación de la familia, y del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.