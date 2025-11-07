Agencias

'La reina de las hadas', de Henry Purcell, llega al Teatro Real en versión semiescenificada

Guardar

El Teatro Real ofrecerá una única función de 'La reina de las hadas', de Henry Purcell (1659-1695), en versión semiescenificada el próximo 15 de noviembre.

El montaje, estrenado en Londres en 1692, es una de las cumbres del barroco inglés y una reinvención musical de 'El sueño de una noche de verano' que se enmarca dentro del homenaje que el Teatro Real le hace a William Shakespeare esta temporada. Esta versión contará con interpretación del conjunto vocal e instrumental belga Vox Luminis.

La dirección musical será de Lionel Meunier; concepto, escenografía y sombras, de Emile Lauwers; dramaturgia de Isaline Claeys; textos de Isaline Claeys y Simon Robson; vídeo de Mário Melo Costa y Emilie Lauwers y diseño de iluminación de David Carney.

Será el tercer concierto dramatizado del grupo belga Vox Luminis en el Teatro Real, después del éxito obtenido en sus versiones de 'King Arthur', también de Purcell, en 2022, y 'Rappresentatione di anima et di corpo', de Emilio de Cavalieri, en 2024.

