La Policía Local de Palma investiga a un hombre que fue sorprendido conduciendo con un carné falso

La Policía Local de Palma ha instruido diligencias contra un hombre de nacionalidad colombiana por la presunta comisión de un delito de falsificación de un documento oficial, tras ser sorprendido con un carné falso cuando cometía una infracción de tráfico.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en una nota de prensa, los hechos ocurrieron el pasado 30 de septiembre cuando los agentes del Equipo Comunitario de proximidad (ECOP) observaron un turismo estacionado en doble fila y requirieron la documentación al conductor.

Al inspeccionar el documento los agentes detectaron una serie de irregularidades e intervinieron cautelarmente el documento. Posteriormente, los registros de la DGT confirmaron que el hombre no tenía permiso de conducir vigente en España.

Con el fin de aclarar los hechos, un agente de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC), experto en documentoscopia, realizó un informe pericial del carné que concluyó en que era falso.

La Sala de Atestados ha instruido las correspondientes diligencias penales por un presunto delito de falsificación de documento oficial, que han sido remitidas a la autoridad judicial.