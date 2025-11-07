Agencias

Kendrick Lamar, Lady Gaga, Bad Bunny y Sabrina Carpenter, los más nominados a los Premios Grammy de 2026

El rapero Kendrick Lamar, Lady Gaga, Bad Bunny y Sabrina Carpenter han sido los artistas más nominados para los Premio Grammy que otorga la Academia de Grabación y que se celebrarán el 1 de febrero.

Concretamente, en esta 68ª edición, que tiene 95 categorías, Kendrick Lamar opta a 9 galardones y Lady Gaga a 7, mientras que Bad Bunny y Sabrina Carpenter lucharán por seis cada uno.

El cantante puertorriqueño ha vuelto a alcanzar un hito al colocar su último disco 'Debí Tirar Más Fotos' entre los trabajos que optan al Álbum del Año. Se trata de la segunda vez que un disco en español compite en esa categoría, de hecho, fue su trabajo 'Un verano sin ti', en 2022, el primer trabajo en español en ser considerado para este galardón. Este año, Bad Bunny comparte categoría con 'GNX' de Lamar, 'Mayhem' de Gaga y 'Man's Best Friend' de Carpenter.

Por su parte, Lamar -que en la edición anterior fue uno de los más laureados por 'Not Like Us- tiene nueve candidaturas, incluyendo álbum, grabación y canción del año.

Lady Gaga también lidera las tres categorías más importantes y opta a mejor álbum, canción y grabación del año, gracias a su disco y al tema de apertura 'Abracadabra'.

Al igual que Bad Bunny, Sabrina Carpenter y Leon Thomas se podrían llevar seis Grammys cada uno. Thomas, cantante y actor compite con 'Mutt'.

