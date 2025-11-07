Agencias

Japón sopesa hacerse con submarinos nucleares tras el visto bueno de EEUU a Corea del Sur

Guardar

Las autoridades de Japón han apostado por poner sobre la mesa la posibilidad de contar con submarinos de propulsión nuclear ahora que Estados Unidos ha dado el visto bueno a Corea del Sur para que construya su propio submarino nuclear, lo que podría suponer el pistoletazo de salida de la carrera armamentística en Asia oriental.

El ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, ha indicado que el "clima en torno a Japón se ha vuelto tan intenso que debemos debatir si continuar con los combustibles fósiles u optar por los submarinos nucleares".

Koizumi ya había indicado anteriormente que no "deja ningún opción fuera de la mesa" y ha aseverado que la situación en Corea del Sur permite abrir ahora este debate, según informaciones recogidas por el diario japonés 'The Asahi Shimbun'.

Sin embargo, esto podría suscitar nuevos desafíos para Japón, especialmente en lo referente al enorme coste que conlleva desarrollar estos submarinos, dotados de nuevos sistemas de propulsión.

Durante la cumbre que tuvo lugar el pasado 29 de octubre en Corea del Sur, el presidente, Lee Jae Myung, pidió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, suministrar combustible nuclear ante la necesidad de "contrarrestar" a China y Corea del Norte.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Aznar asume que Sánchez no convocará elecciones anticipadas y agotará la legislatura: "Lo más normal, acabar en 2027"

Aznar asume que Sánchez no

Petro cuestiona la identidad de quien le ofrece en nombre del Tren de Aragua sumarse al proceso de paz

Petro cuestiona la identidad de

China suspende por un año las restricciones a tierras raras y otras tecnologías que enfurecieron a Trump

China suspende por un año

AMP2. Pablo Fornals, gran novedad en una lista de España con Lamine Yamal

AMP2. Pablo Fornals, gran novedad

Finaliza 'BirdVR', el proyecto de SEO/Birdlife de realidad virtual para motivar a futuros guardianes de la naturaleza

Finaliza 'BirdVR', el proyecto de