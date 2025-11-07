Israel recibe el cuerpo de otro rehén retenido por las milicias palestinas en Gaza

Las autoridades israelíes han recibido este viernes por la noche el cuerpo de otro de los rehenes que permanecían en la Franja de Gaza desde los ataques del 7 de octubre de 2023 por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras milicias palestinas, en el marco del proceso mediado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

"El féretro del rehén fallecido, escoltado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), ha cruzado recientemente la frontera hacia territorio israelí y se dirige al Centro Nacional de Medicina Forense, donde se llevará a cabo la identificación", reza un comunicado del Ejército israelí.

La oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha indicado que "Israel ha recibido a través de la Cruz Roja un ataúd con los restos de un rehén fallecido que ha sido entregado" a las tropas israelíes "dentro de la Franja". "El esfuerzo por rescatar a nuestros rehenes continúa y no cesará hasta que el último sea liberado", ha indicado.

Previamente, Hamás había indicado que como parte del acuerdo de intercambio de prisioneros su brazo armado, las Brigadas Ezeldín al Qasam, y el de Yihad Islámica, Brigadas al Quds, iban a entregar un cuerpo encontrado hoy en Jan Yunis (sur) a las 21.00 horas (hora local, 20.00 hora peninsular española).

El acuerdo, que incluyó un alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre, incluyó la liberación de los 20 rehenes que seguían con vida tras ser secuestrados el 7-O --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según las autoridades israelíes--, así como la entrega de los cadáveres de 28 rehenes fallecidos. Hasta el momento han sido entregados los restos de 23 israelíes.

Por su parte, el Gobierno israelí ha liberado a cerca de 2.000 palestinos que estaban en sus cárceles y ha entregado 285 cadáveres en línea con el citado acuerdo, en medio de acusaciones cruzadas sobre violaciones del alto el fuego, incluido el continuado cierre del paso de Rafá, en la frontera con Egipto, para el paso de ayuda humanitaria.

El Ejército israelí desató una cruenta ofensiva contra Gaza tras los citados ataques que ha dejado hasta la fecha más de 68.800 muertos y 170.600 heridos, tal y como han denunciado las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, si bien se teme que la cifra sea mayor, ya que siguen hallándose cadáveres en las zonas de las que las tropas israelíes se replegaron en los últimos días.