Israel anuncia la interceptación de otro dron con armas en la frontera con Egipto

El Ejército de Israel ha anunciado este viernes la interceptación de otro dron cargado con armas en la frontera con Egipto, un día después de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, diera ordende declarar este área como una "zona militar cerrada" ante los derribos de los últimos meses.

Así, ha explicado que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) "identificaron un dron que cruzó a territorio israelí desde el oeste en un intento de llevar a cabo un contrabando de armas", antes de agregar que posteriormente fue derribado y localizado.

El Ejército ha subrayado que el aparato portaba tres fusiles de asalto tipo M-16, antes de destacar que "las armas que fueron localizadas fueron transferidas a las fuerzas de seguridad para su procesamiento".

La oficina de Katz dijo el jueves que la orden implica "ajustar las normas de actuación para golpear a cualquier parte no autorizada que penetre en la zona prohibida, con el objetivo de alcanzar a operadores y responsables del contrabando de drones". "Estamos declarando la guerra. Cualquiera que penetre en el área prohibida será dañado", subrayó el ministro.

Las autoridades israelíes han anunciado durante los últimos meses varias incautaciones de armas tras el derribo de aparatos que intentaban cruzar la frontera desde Egipto --que no se ha pronunciado sobre estos incidentes--, que se suman a intentos similares para enviar armas a la Franja de Gaza durante la ofensiva militar lanzada por Israel a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023.