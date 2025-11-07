Investigadores automatizan un vehículo eléctrico comercial para la monitorización de cultivos

Un equipo de investigadores del Centro de Automática y Robótica, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Politécnica de Madrid (CAR-CSIC-UPM), ha automatizado el vehículo eléctrico comercial 'Renault Twizy' para convertirlo en una plataforma autónoma capaz de monitorizar cultivos, detectar plagas o estimar cosechas sin intervención humana, según ha informado la institución.

El sistema ha sido descrito en 'Smart Agricultural Technology' y permite regular la dirección, el freno y el acelerador del vehículo sin intervención humana, lo que ha demostrado su precisión y seguridad en viñedos experimentales y comerciales, además de probar la capacidad de esta herramienta en la gestión de los cultivos.

Para conseguir este resultado, el equipo ha dotado al vehículo de un sistema de control distribuido sobre 'bus CAN', una tecnología que permite que los dispositivos se comuniquen entre sí dentro del vehículo sin necesidad de una computadora central.

Este sistema interconecta los módulos de dirección, aceleración y frenado para dirigir el automóvil sin intervención humana. Mediante tecnología 'drive-by-wire', que permite sustituir los controles mecánicos tradicionales, como el acelerador o los frenos, por sistemas electrónicos, cada módulo traduce las órdenes digitales del ordenador de a bordo en señales eléctricas que controlan los actuadores del vehículo.

Además, el vehículo incluye controladores que emplean algoritmos de lógica difusa para imitar el razonamiento humano en la conducción de un vehículo. De este modo, la estrategia utilizada permite una conducción suave y estable incluso en terrenos irregulares, sin necesidad de modelos matemáticos precisos.

La investigadora del CSIC y líder de este trabajo, Ángela Ribeiro, ha señalado que "la modularidad del diseño facilita el mantenimiento y la ampliación del sistema con nuevos sensores o algoritmos".

Tras una fase de validación en pista, el vehículo se probó en viñedos experimentales en Arganda del Rey (Madrid), para después probarlo en viñedos comerciales de la bodega 'Terras Gauda', en Pontevedra.

Así, durante las pruebas el sistema logró navegar de forma autónoma entre hileras de vid y realizar maniobras de giro entre calles sin intervención humana, manteniendo velocidades estables de entre uno y tres kilómetros por hora (km/h). Estas características lo convierten en una herramienta idónea para la monitorización de cultivos, detección de plagas o estimación de cosechas, aplicando técnicas de agricultura de precisión.

El trabajo demuestra que vehículos eléctricos comerciales pueden reutilizarse para tareas agrícolas, reduciendo drásticamente los costes destinados al desarrollo de nuevos robots.

Así, el 'Renault Twizy' adaptado conserva la fiabilidad estructural y energética de un vehículo comercial, pero incorpora una inteligencia distribuida y sensores avanzados, como cámaras 'RGB-D' que permiten capturar la imagen en color, así como entender la distancia a la que se encuentran los objetos, y receptores 'GNSS' de alta precisión que procesan señales de satélites pata determinar con precisión su ubicación geográfica.

Este trabajo supone un "gran avance" en el desarrollo de la agricultura 4.0, donde la robótica, la inteligencia artificial y la automatización juegan un papel "relevante" para desarrollar técnicas agrícolas de precisión en la producción de cultivos, optimizando los recursos en base a datos relevantes.

Para el autor principal del estudio, José M. Bengochea Guevara, su objetivo era "demostrar que un vehículo urbano eléctrico puede adaptarse con éxito al entorno agrícola, manteniendo precisión, seguridad y autonomía".

El estudio forma parte de los proyectos 'FlexiGroBots' (UE-H2020), 'Agrobots' (PIE-CSIC) e 'iRoboCity2030-CM' (Comunidad de Madrid), que están dedicados al desarrollo de robótica, así como a sistemas de inteligencia artificial aplicados a la agricultura.