Inter Ikea gana un 32% menos en su año fiscal ante el impacto de los aranceles en sus costes

El grupo Inter Ikea, que incluye la sociedad propietaria del concepto Ikea y franquiciadora de la compañía sueca en todo el mundo, cerró su año fiscal el pasado mes de agosto con un beneficio neto de 1.496 millones de euros, lo que representa un descenso del 32% en comparación con el resultado anotado por la compañía en el ejercicio precedente ante el impacto de los arancelees en sus costes de abastecimiento.

La compañía escandinava indicó que esto supone "una vuelta a los niveles normales" y apuntó que la reducción del resultado neto con respecto al ejercicio fiscal 2024 se debió principalmente a la disminución de los ingresos operativos y de los ingresos por intereses.

En este sentido, en el conjunto de su año fiscal, el resultado operativo de Inter Ikea fue de 1.725 millones de euros, un 26,2% menos que un año antes, en un contexto marcado por la volatilidad del entorno comercial, que afectó a los costes de abastecimiento, especialmente en la segunda mitad del ejercicio fiscal (marzo a mayo).

"El aumento de estos costes incluyó los costes derivados del incremento de los aranceles, que se han absorbido parcialmente", precisó la empresa, que aprecia oportunidades para crecer y reducir los precios para sus clientes en un futuro próximo.

La cifra de negocio contabilizada por el grupo en el ejercicio ascendió a 26.036 millones de euros, un 0,9% menos, incluyendo un retroceso del 0,8% de los ingresos procedentes de las ventas de bienes, hasta 24.860 millones, mientras que las comisiones de las franquicias reportaron 1.320 millones, un 2% menos.

"Consideramos el ejercicio 2025 como un año estable en términos de resultados financieros", afirmó Henrik Elm, director financiero del grupo Inter Ikea.

El grupo Inter Ikea incluye a Inter Ikea Systems, Ikea of Sweden AB, Ikea Supply AG, Ikea Industry AB y empresas relacionadas. Inter Ikea Systems es la propietaria del concepto Ikea y su franquiciadora mundial.