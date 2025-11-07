IAG se desploma casi un 9% pese a disparar un 15% su beneficio y anunciar nuevas retribuciones a accionistas

Las acciones de International Airlines Group (IAG), holding que agrupa Iberia, British Airways y Vueling, se desplomaban a media sesión un 8,86%, hasta los 4,29 euros por acción, pese a elevar un 15,15% su beneficio en los nueve primeros meses del año, hasta 2.703 millones de euros, y anunciar nuevas retribuciones a los accionistas.

Así, los títulos de la compañía lideraban las pérdidas del Ibex 35 y profundizaban su caída tras haber arrancado la sesión con un descenso superior al 6%.

El consejero delegado de IAG, Luis Gallego, aseguró durante la rueda de prensa de presentación de resultados del tercer trimestre que la acción de la empresa sigue estando "infravalorada" y atribuyó los movimientos en el mercado bursátil de hoy a "inversores que tienen interés en el corto plazo".

No obstante, expresó su confianza en que el valor de la acción se "apreciará y se valorará en su justo valor" si se considera que el grupo ha logrado un margen de explotación por encima del 15% en el último año y dadas las previsiones para el próximo ejercicio.

Gallego recordó también que, en lo que va de año, el valor de la acción de IAG se había incrementado un 67%.

Las acciones del holding ya habían cerrado la sesión del jueves con una caída del 2,61%, cotizando a 4,707 euros por título tras restar 0,126 euros respecto al cierre previo ante la volatilidad en el sector aéreo por presiones en los costes de combustible y la demanda transatlántica.