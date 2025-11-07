IAG estima que su capacidad anual aumentará en torno al 2,5% en 2025, consolidando su posición en la aviación comercial europea. Las reservas y previsiones para el último trimestre del año se mantienen sólidas, lo que refuerza la expectativa de lograr otro año de incremento de ingresos, beneficios y márgenes, pese al entorno internacional desafiante y la volatilidad de los costes operativos

La capacidad de pasajeros operada, medida en asientos-kilómetro ofertados (AKO) del holding, aumentó un 2,6% en los nueve primeros meses del año respecto al mismo periodo del año anterior, reflejando la sólida evolución de su red y el refuerzo de sus mercados principales en el Atlántico Norte, Latinoamérica y Europa.

El aumento de la capacidad frente a los primeros nueve meses de 2024 refleja el crecimiento de la flota de aviones de cada aerolínea, incluida la introducción de aviones Airbus A321XLR en Aer Lingus e Iberia. British Airways aumentó sus flotas de aviones Boeing 787-10 y de la familia Airbus A320neo.

Level añadió un avión A330-200 adicional y Vueling retomó su crecimiento con aviones Airbus A320ceo arrendados adicionales. El crecimiento de la capacidad fue ligeramente menor al previsto previamente, en particular en Iberia, a causa de la disponibilidad de aviones y motores

En el análisis regional, destaca el aumento de capacidad en Asia-Pacífico (+5,4%), Latinoamérica y Caribe (+3,3%), el mercado doméstico España y Reino Unido (+3,5%), Europa (+2,6%), Atlántico Norte (+1,8%), y África, Oriente Medio y Sur de Asia (+1,8%).

El coeficiente de ocupación de pasajeros fue del 85,8%, solo ligeramente inferior al año anterior, mostrando una demanda robusta en los mercados principales del grupo.

Aer Lingus lideró la tabla con un alza del 7,6% en AKO y una ocupación del 80,8% (-0,8 puntos frente a 2024), impulsada por sus nuevos A321XLR en rutas transatlánticas; British Airways avanzó un 2,0% en capacidad con un 83,8% de ocupación (-1,5 puntos), fortaleciendo rutas de ocio y Heathrow;.

Por su parte Iberia registró un modesto +0,9% en AKO y mejoró su ocupación al 88,6% (+0,7 puntos), priorizando resiliencia en Europa y Latinoamérica; Level disparó su oferta un 3,7% con un 93,3% de ocupación (-2 puntos), enfocada en bajo coste transatlántico; y Vueling creció un 4,4% en AKO con un 90,5% de ocupación (-2,3 puntos), consolidando Barcelona y rutas domésticas.