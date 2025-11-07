Grand Theft Auto VI vuelve a retrasarse: llegará el 19 de noviembre de 2026

Rockstar Games ha anunciado un nuevo retraso en la fecha de lanzamiento para la esperada entrega Grand Theft Auto VI (GTA VI), que llegará el 19 de noviembre del próximo año 2026, seis meses más tarde de lo previsto.

Inicialmente, la compañía de videojuegos estadounidense anunció que su nuevo título de la conocida saga de acción y aventuras de mundo abierto estaría disponible para las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X y S durante el otoño de 2025.

Sin embargo, en mayo de este año la desarrolladora ya comunicó un aplazamiento de sus planes iniciales, alegando que Grand Theft Auto VI se lanzaría el 26 de mayo del próximo año 2026 y que necesitaban el tiempo adicional para terminar el juego.

Ahora, Rockstar Games ha comunicado un nuevo retraso en el lanzamiento de esta entrega, que esperan lanzar el 19 de noviembre de 2026, seis meses después de la anterior fecha prevista, tal y como lo ha detallado en una publicación en la red social X.

El estudio de videojuegos ha vuelto a lamentar tener que añadir tiempo adicional para el lanzamiento y ha admitido que "ha sido una larga espera". Sin embargo, ha explicado que "estos meses extra" les permitirán terminar el juego "con el nivel de calidad" que los jugadores "esperan y merecen".

A pesar de que la espera "será un poco más larga", Rockstar también ha compartido buenas perspectivas de la experiencia que podrán disfrutar los usuarios al explorar por el "extenso estado" de Leonida y regresar a "la moderna" Vice City. Con todo, el estudio propiedad de Take-Two Interactive (T2) ha concluido agradeciendo la "paciencia y apoyo" de los usuarios.