Fundación Unicaja y Down Andalucía promueven la inclusión educativa de 600 alumnos con síndrome de Down

Fundación Unicaja se suma a Down Andalucía en la inclusión educativa de más de 600 alumnos con síndrome de Down en la comunidad autónoma durante el curso 25/26 con un proyecto que promueve el desarrollo integral y la autonomía en el ámbito escolar.

La iniciativa, que fue seleccionada en la convocatoria extraordinaria impulsada por la institución con motivo de su décimo aniversario, contempla actividades extraescolares de apoyo, de desarrollo del lenguaje, habilidades cognitivas, sociales y emocionales, así como para fomentar su autonomía, autoestima y preparación para la vida adulta.

Según ha indicado la Fundación Unicaja en una nota, el director de Actividades Sociales de entidad, Gerardo Lerones, junto al presidente de Down Andalucía, José Fabián Cámara, ha visitado la sede de Down Córdoba para conocer de primera mano el trabajo en este programa que se desarrolla a través de 16 de las asociaciones con las que cuenta la entidad en la región.

El objetivo de este proyecto es que los menores con síndrome de Down puedan desarrollarse plenamente en el ámbito escolar en igualdad de condiciones, favoreciendo su participación en la vida académica y social, y contribuyendo a la construcción de entornos educativos más diversos, adaptando los recursos y metodologías para que cada estudiante pueda aprender y progresar a su ritmo.

Este programa permitirá avanzar en la sensibilización, la formación y la creación de herramientas que garanticen que el alumnado con síndrome de Down en Andalucía no solo acceda a la educación, sino que pueda disfrutar de ella en plenitud, con apoyos adecuados y en un entorno que fomente el respeto y la convivencia.

Con esta iniciativa, Fundación Unicaja reafirma su compromiso con la educación y la formación en igualdad de condiciones para construir, de la mano de entidades como Down Andalucía, una sociedad más justa, inclusiva y solidaria.