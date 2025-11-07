Agencias

Finaliza 'BirdVR', el proyecto de SEO/Birdlife de realidad virtual para motivar a futuros guardianes de la naturaleza

Guardar

'BirdVR', el proyecto de realidad virtual desarrollado por SEO/Birdlife junto con Fox Media Documentaries, ha finalizado con la creación y difusión de recursos educativos que buscan motivar a la juventud a convertirse en guardianes de su patrimonio natural a través de aprendizaje y empatía.

SEO/Birdlife explica en un comunicado que "'Birds VR' se propuso superar las barreras de la educación ambiental tradicional, y ofrecer una experiencia inmersiva y motivadora". Para ello, han desarrollado un vídeo de realidad virtual, que está disponible en 'YouTube' para que cualquiera pueda sumergirse en el hábitat del milano real y experimentar las amenazas a las que se enfrenta.

Como complemento de esta experiencia virtual, 'BirdsVR' ha creado material interactivo de más de 70 páginas, especialmente adaptado para alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), ya que aborda las amenazas, estrategias de conservación, así como la biología y ecología del milano real.

Otra línea de trabajo han sido las sesiones piloto en campamentos de verano y centros educativos, donde se combinaron sesiones interactivas con la inmersión en la realidad virtual, actividades de grupo y juegos de roles. Así, un total de 100 alumnos han particido acompañados por agentes medioambientales de la Junta de Castilla-La Mancha en centros como el Instituto Libertad en Carranque (Toledo), por ejemplo.

La presencia de estos profesionales "fue clave para conectar la teoría con la realidad del trabajo de campo", lo que ha despertado interés entre los jóvenes por las carreras relacionadas con el medio ambiente y un impacto emocional en ellos, al abordar problemas reales como el envenenamiento o la electrocución, como destacan sus impulsores.

