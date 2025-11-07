El Parlamento de Polonia retira la inmunidad a un exministro de Justicia acusado de corrupción

El Parlamento de Polonia ha votado este viernes a favor de retirar la inmunidad del exministro de Justicia Zbigniew Ziobro, señalado por malversación de un fondo público destinado a ayudar a víctimas de la delincuencia, allanando así el camino para su posible detención.

En una serie de votaciones celebradas esta noche, la mayoría de parlamentarios han aprobado el levantamiento de la inmunidad por cada uno de los cargos que se le imputan, así como su ingreso en prisión preventiva, según ha informado la agencia de noticias PAP.

Ziobro, que lideró la cartera ministerial entre 2015 y 2023 y representa al partido nacionalista Ley y Justicia (PiS), está siendo investigado por 26 posibles delitos. Los investigadores sospechan que el exministro "fundó y lideró una organización criminal" que incluía a otros funcionarios para desviar en total más de 35 millones de euros.

El líder del PiS, Jaroslaw Kaczynski, ha dicho que se esperaba esta decisión: "Es exactamente lo que cabía esperar", ha dicho esta noche en declaraciones a la prensa. "Nos enfrentamos a un gobierno que no sabe gobernar, tolera el robo descarado (...), las exime de responsabilidad penal y, en cambio, pretende combatir con saña a quienes perjudican al mundo del crimen", ha declarado.

Sin embargo, todavía se desconoce si Ziobro será detenido, puesto que el exministro se encuentra actualmente en Hungría, donde se llegó a reunir con el primer ministro, Viktor Orban. En declaraciones medios, dijo que "en el momento oportuno" anunciaría si tiene intención de permanecer en el país.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha reaccionado con un breve mensaje publicado en su perfil en la red social X, en el que ha hecho referencia al nombre del partido al que pertenece Ziobro: "Que la ley siempre signifique ley, y la justicia, justicia".