Agencias

El hermano de Pedro Sánchez y Gallardo serán juzgados del 9 a 14 de febrero en la Audencia Provincial de Badajoz

Guardar

El juicio oral al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, y el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, se celebrará del 9 al 14 de febrero de 2026 en la Audiencia Provincial de Badajoz.

Así se establece en la diligencia de señalamiento que la Audiencia Provincial de Badajoz ha dictado este viernes para el juicio oral en la causa por la contratación del director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz.

En concreto, en esta diligencia se establece que conforme lo dispuesto en el artículo 785.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y teniendo en cuenta los criterios generales y las concretas y específicas instrucciones fijadas, se señala para el inicio de las sesiones del juicio oral del día 9 al 14 de febrero de de 2026.

Las sesiones del juicio oral comenzará a las 10,00 horas, y podrán ampliarse ampliarse en horario de tarde a partir de las 17,00 horas, que tendrá lugar en la sede de este tribunal.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Aznar asume que Sánchez no convocará elecciones anticipadas y agotará la legislatura: "Lo más normal, acabar en 2027"

Aznar asume que Sánchez no

Petro cuestiona la identidad de quien le ofrece en nombre del Tren de Aragua sumarse al proceso de paz

Petro cuestiona la identidad de

China suspende por un año las restricciones a tierras raras y otras tecnologías que enfurecieron a Trump

China suspende por un año

AMP2. Pablo Fornals, gran novedad en una lista de España con Lamine Yamal

AMP2. Pablo Fornals, gran novedad

Finaliza 'BirdVR', el proyecto de SEO/Birdlife de realidad virtual para motivar a futuros guardianes de la naturaleza

Finaliza 'BirdVR', el proyecto de