El Govern continúa negociando el techo de gasto con Vox y PSIB y cree que "hay posibilidades" de llegar a acuerdo

El Govern se reunirá la próxima semana con los grupos parlamentarios de Vox y PSIB para continuar las negociaciones del techo de gasto y los presupuestos y cree que "hay posibilidad" de llegar a un acuerdo.

Así lo ha dicho este viernes el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern en la que ha abogado por mantener la discreción sobre las conversaciones con estos grupos que, ha remarcado, se mantienen abiertas.

"No tiramos la toalla", ha dicho el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación, a la vez que ha pedido "paciencia" a los grupos parlamentarios.

Por otro lado, el Govern ya ha entregado a Vox el calendario de cumplimiento de los acuerdos de los pasados presupuestos, que habían solicitado los de Santiago Abascal como primer paso para comenzar a negociar el nuevo techo de gasto.

((Habrá ampliación))

