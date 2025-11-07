El BID aprueba un crédito de 432 millones para mejorar las inversiones ante inundaciones en El Salvador

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha aprobado una línea de crédito condicional para proyectos de inversión (CCLIP, por sus siglas en inglés) de hasta 500 millones de dólares (432 millones de euros) destinada a reducir la vulnerabilidad de la población de El Salvador ante inundaciones.

Como parte de esa línea de crédito, la entidad también ha aprobado un primer préstamo individual de 150 millones de dólares (129 millones de euros) para financiar un proyecto enfocado en el área metropolitana de San Salvador.

Este primer préstamo cuenta con un plazo de amortización de 23 años, un período de gracia de siete años y medio, y una tasa de interés basada en SOFR.

Entre las cuestiones que financiará este proyecto se incluyen el desarrollo y mantenimiento de infraestructura de drenaje urbano, que incluye la construcción de lagunas de laminación y la rehabilitación y operación de sistemas urbanos de drenaje sostenible.

Asimismo, la línea de crédito apoyará la rehabilitación de bóvedas diseñadas para almacenar grandes volúmenes de agua pluvial durante tormentas intensas y liberarlas de forma controlada, así como la recuperación y fortalecimiento de obras de paso.

Según ha explicado el BID en un comunicado, el proyecto beneficiará directamente a unos 5.100 hogares, lo que representa a unas 15.200 personas, y a cerca de 700 establecimientos que contarán con acceso a drenaje urbano adecuado.