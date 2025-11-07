EEUU levanta el embargo de armas a Camboya aprobado por Biden en 2021

El Gobierno de Estados Unidos ha levantado este jueves el embargo de armas impuesto a Camboya por el expresidente Joe Biden en 2021, una semana después de que el gobierno de este país y el de Tailandia firmaran el acuerdo de paz que ha puesto fin a un conflicto que dejó medio centenar de muertos y miles de desplazados.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha adoptado esta medida "basándose en la diligente búsqueda de la paz y la seguridad por parte de Camboya, incluyendo el renovado compromiso con Estados Unidos en materia de cooperación en defensa y lucha contra la delincuencia transnacional", ha indicado el Departamento de Estado en un comunicado recogido por la agencia de noticias Bloomberg.

La cartera diplomática estadounidense ha indicado que a partir de ahora las solicitudes de transferencia de armas a Camboya se aprobarán "caso por caso".

El anuncio se produce una semana después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, retomara las maniobras militares con Camboya tras ocho años de interrupción. El jefe del Pentágono discutió además con su homólogo camboyano la posibilidad de unirse a una futura visita de un buque de la Armada estadounidense a la base naval de Ream, en el golfo de Tailandia.

El acercamiento de Washington con uno de los socios más cercanos de China en el Sudeste asiático llega también tras el acuerdo de alto el fuego que Nom Pen y Bangkok firmaron en una ceremonia a la que asistió el inquilino de la Casa Blanca y que tuvo lugar en Kuala Lumpur, capital de Malasia.

Según la agencia Bloomberg, la erupción de violencia a lo largo de su frontera a principios de este año terminó después de que el presidente estadounidense amenazara con negarles acuerdos comerciales. De hecho, el Gobierno estadounidense alcanzó, en la misma semana en que Camboya y Tailandia sellaron la paz, sendos acuerdos comerciales con estos países del Sudeste asiático, además de un Memorándum de Entendimiento para cooperar en la diversificación a nivel global de las cadenas de suministro de "minerales críticos" y tierras raras.

El expresidente demócrata Joe Biden impuso el embargo de armas a Camboya en 2021 alegando preocupaciones sobre violaciones de Derechos Humanos, corrupción y unos crecientes lazos militares de este país con China.