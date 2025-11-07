Detenido en el aeropuerto de Alicante un hombre reclamado por Lituania por un robo con violencia

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche a un hombre de 30 años sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) dictada por las autoridades de Lituania por un delito de robo con violencia, según ha informado Jefatura en un comunicado.

El arrestado fue detenido tras recibir los agentes a través de los organismos de Cooperación Policial Internacional la información sobre un ciudadano de origen lituano sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega del que se tenía sospechas que se encontraba en la provincia de Alicante.

Analizada toda la información por parte de los investigadores, el fugitivo fue localizado y detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche cuando se disponía a recoger a unos familiares que llegaban de un vuelo procedente de su país.

Los hechos por los que era buscado fueron cometidos en el año 2017, en Lituania. El fugitivo, junto con otras personas, cometió un robo con violencia con el que causó graves daños de salud a la víctima y le sustrajo dos teléfonos móviles, valorado uno de ellos en más de 500 euros.

El fugitivo, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.