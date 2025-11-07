Agencias

Detenidas once personas durante el partido entre el Aston Villa y el Maccabi de Tel Aviv en Birmingham

Un total de once personas han sido detenidas en la ciudad británica de Birmingham en el marco de las protestas transcurridas mientras el Aston Villa disputaba un encuentro de Liga Europa contra el Maccabi de Tel Aviv, que se ha saldado con un resultado de 2 a 0 a favor de los locales.

Más de 700 agentes de Policía han sido desplegados ante la previsión de disturbios durante un partido rodeado de polémica y preocupaciones en términos de seguridad que han terminado con el arresto de hombres de edades comprendidas entre los 17 y los 67 años.

Entre los motivos de detención han tenido protagonismo los insultos racistas, tanto contra manifestantes propalestinos como contra un agente de Policía, mientras que los proisraelíes también han recibido insultos, según ha recogido la cadena Sky News.

Las autoridades de Birmingham habían prohibido la entrada de los aficionados visitantes después de que la Policía de West Midlands clasificara el partido como de alto riesgo, indicando que la prohibición a los aficionados del Maccabi era necesaria debido a la información de Inteligencia actual y a incidentes anteriores.

Con todo, el Gobierno británico afirmó que trabajaría sin descanso para garantizar la asistencia de ambos equipos, pero el Maccabi anunció posteriormente que rechazaría cualquier entrada para la afición visitante, incluso si se revocaba la prohibición.

