Bruselas evita atribuir incidentes con drones en Bélgica y Suecia pero alerta de la "guerra híbrida" contra Europa

La Comisión Europea ha evitado este viernes señalar quién está detrás de los recientes incidentes con drones en Bélgica y Suecia que han obligado a suspender el tráfico aéreo en los aeropuertos de Bruselas o Gotemburgo, pero ha reiterado en todo caso que Europa se enfrenta a una "guerra híbrida".

En rueda de prensa desde la capital comunitaria, el portavoz comunitario de Defensa, Thomas Regnier, ha expresado solidaridad con Bélgica y Suecia tras los últimos episodios de incursión de drones que ha provocado la clausura aeropuertos, aunque ha evitado atribuir estos incidentes a ningún actor apuntando que esto depende de las investigaciones que se lleven a nivel nacional.

"No entramos en eso. Lo que está claro es que, como también ha dicho la presidenta Von der Leyen, se trata de una guerra híbrida", ha asegurado sobre la situación vivida en Bélgica con la incursión de drones en distintos puntos del país durante la noche del martes, incluido el aeropuerto internacional de Bruselas y tres bases militares, mientras que en la aparición de drones en el aeropuerto de Gotemburgo provocó el cierre temporal de la infraestructura.

Regnier ha defendido en esta línea las acciones de Bruselas para fijar una hoja de ruta para reforzar la defensa europea, que pasa precisamente por poner en pie un muro 'antidrones' en el flanco este que identifique y prevenga nuevas incursiones aéreas.

"En la hoja de ruta que hemos presentado el mes pasado, hemos reiterado una vez más la importancia y la máxima prioridad que concedemos a la iniciativa de defensa contra drones", ha señalado el portavoz comunitario.