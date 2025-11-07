Agencias

Al menos 54 heridos por una explosión en la mezquita de un colegio internacional de Yakarta

Al menos 54 personas han resultado heridas, ninguna de gravedad, por una explosión ocurrida este viernes en la mezquita de un colegio internacional en la capital de Indonesia, Yakarta, que la Policía está investigando como un posible acto de terrorismo.

La detonación ocurrió en justo antes de las oraciones del viernes en la mezquita que se encuentra en el interior del recinto del Colegio Intercultural del Norte de Yakarta, un centro de estudios privado con alumnos de entre 4 y 18 años.

La Policía todavía no ha especificado las causas de la explosión pero no ha descartado la posibilidad de un acto terrorista y al poco tiempo de la detonación se trasladó al lugar una unidad de artificieros para verificar que no había más artefactos explosivos en el interior del colegio.

Las autoridades han encontrado en el lugar un arma de juguete, ha confirmado por su parte el viceministro coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad, Lodewijk Freidrich Paulus en rueda de prensa recogida por el portal de noticias indonesio Republika.

Por lo que se refiere a las víctimas, la mayor parte de ellas estudiantes, de momento solo hay constancia de heridos leves o de cierta consideración, y algunos de los incluidos en el balance original y han recibido el alta médica, ha hecho saber el inspector general de la Policía Metropolitana de Yakarta, Asep Edi Suheri, en rueda de prensa recogida por el mismo medio.

