Al menos 15 heridos al dispersar a tiros el Ejército israelí una protesta palestina en Cisjordania

Media Luna Roja Palestina ha denunciado que al menos 15 palestinos han resultado heridos este viernes, la mayoría por inhalación de gases lacrimógenos y al menos uno por arma de fuego, durante una operación israelí para dispersar una protesta en Cisjordania contra el levantamiento de un asentamiento ilegal de colonos.

La marcha, organizada por la Comisión de Resistencia al Muro y al Asentamiento, en cooperación con las autoridades locales cisjordanas, iba específicamente dirigida en contra del plan de Israel para apoderarse de 3,5 hectáreas de tierra de la población palestina de Kafr Qaddum, al este de Qalqilya, en el norte de Cisjordania.

El plan implica la confiscación de tierras en la Cuenca No. 10 en el área conocida como Wadi Burin, al norte de la población, para establecer 58 nuevas unidades el bloque de asentamientos de Kedumim, en un momento en el que las fuerzas y los colonos israelíes han llevado a cabo más de 38.000 ataques en la Cisjordania ocupada desde el 7 de octubre de 2023, según el organismo palestino.

La violencia de este viernes ha ocurrido en zona de Al Duweir, ubicada entre Kafr Qaddum y Beit Lid, al este de Tulkarem, cuando, según fuentes locales, las fuerzas israelíes dispararon "munición real, balas de goma y gases lacrimógenos contra los participantes", según la agencia oficial de noticias palestinas Wafa.