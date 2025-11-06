VB Group presenta sus paquetes de viajes para el Mundial de Fútbol 2026 y el de Rugby 2027

VB Sports, la división especializada en turismo deportivo de VB Group, ha presentado sus paquetes de viajes para disfrutar del Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, y del Mundial de Rugby 2027, con sede en Australia, según un comunicado.

Así, la compañía ya ha activado sus listas de espera para ambos eventos en su portal de reservas, donde los aficionados pueden registrarse de forma anticipada y, una vez estén disponibles los paquetes, recibirán un aviso con acceso directo a la compra.

De esta forma, los paquetes exclusivos incluyen entradas oficiales, alojamiento, traslados y actividades complementarias para ambos eventos.

De cara al Mundial de 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio, la compañía prevé movilizar a más de 800 viajeros en el sexto mes del año, con un crecimiento estimado del 30% con respecto al Mundial de Qatar 2022.

En tal caso, VB Group incluirá en sus programas asistencia 24 horas, itinerarios flexibles, excursiones culturales y propuestas gastronómicas locales, adaptadas a los intereses de cada viajero.

Por su parte, para el Mundial de Rugby 2027, que se disputará del 1 de octubre al 13 de noviembre en Australia, se ofrecerán visitas a las principales ciudades del país, como Sídney, Melbourne, Brisbane y Perth, combinado con experiencias culturales, de naturaleza y gastronomía local.

"El turismo deportivo es ya una de las grandes palancas del sector y los mundiales de fútbol y rugby son una oportunidad única para vivir experiencias irrepetibles", ha resaltado el responsable de VB Sports, Gustavo González.