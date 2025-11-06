Ultras del Rayo Vallecano y del Lech Poznan polaco se enfrentan con piedras y bengalas en Vallecas

Aficionados ultras del Rayo Vallecano y del Lech Poznan polaco protagonizaron en la noche de este miércoles un enfrentamiento con piedras y material pirotécnico en las inmediaciones del Estadio de Vallecas, donde este jueves ambos equipos se medirán en la Conference League en un choque calificado de Alto Riesgo por la Comisión Antiviolencia.

Los hechos ocurrieron en torno a las 23.50 horas del miércoles en la zona de la estación de Metro Buenos Aires, ubicada a escasos 300 metros del Estadio de Vallecas, en la Avenida de la Albufera, cuando unos 150 'hooligans' polacos salieron del Metro y acudieron al encuentro de un grupo similar de ultras locales.

En ese momento comenzó un enfrentamiento con piedras y material pirotécnico --especialmente bengalas-- entre ambos grupos, ante lo que los agentes de Policía Nacional desplegados en el lugar tuvieron que actuar para disolver la situación. Debido al elevado número de involucrados y la violencia empleada, se requirieron los servicios de unidades antidisturbios, según ha informado la Policía.

Finalmente, los agentes lograron disolver a estos aficionados ultras y, al despejarse la zona, observaron que una persona había quedado tendida en el suelo, inconsciente y sangrando por la cabeza. Una unidad del Samur-Protección Civil se trasladó hasta el lugar para atender a esta persona, que fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón con heridas leves y una sutura en la cabeza.

UN DETENIDO EN UNA PELEA POSTERIOR

Los agentes de la Policía Nacional mantuvieron la vigilancia en la zona y, a la altura de la Calle Teniente Muñoz Díaz --en la misma zona del enfrentamiento inicial-- encuentran a cuatro ultras locales asestando una paliza a un aficionado polaco.

Cuando los agentes se bajan del vehículo, los cinco implicados salen corriendo del lugar, si bien la Policía logró dar alcance a uno de los agresores, un miembro del grupo ultra vallecano 'Bukaneros', según han señalado fuentes cercanas al caso.

El partido de la tercera jornada de la fase de grupos de la Conference League que se disputa este jueves a partir de las 21.00 horas entre el Rayo Vallecano y el polaco Lech Poznan en Madrid contará con un dispositivo de cerca de 400 integrantes.

Este partido ha sido catalogado como de Alto Riesgo por la Comisión Antiviolencia, según explicó la Delegación del Gobierno, que ha preparado un dispositivo para vigilar las zonas aledañas del estadio para prevenir incidentes; así como en el Metro de Madrid, que reforzará la presencia de vigilantes.