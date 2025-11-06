Snapchat usará Perplexity para responder en tiempo real y con fuentes verificables las búsquedas de sus usuarios

La aplicación Snapchat utilizará el buscador impulsado por inteligencia artificial Perplexity para responder a las cuestiones que planteen los usuarios de esta red social, en formato conversacional y sin salir de la aplicación.

La colaboración entre Snap y Perplexity incorporará el buscador en la interfaz de 'chat' a principios del próximo año, una novedad que se desplegará para todos los usuarios de Snapchat a nivel mundial, que cuenta con una comunidad de cerca de mil millones de personas.

La integración de Perplexity permitirá a los usuarios plantear preguntas en un formato conversacional, que el motor de IA responderá con el apoyo de fuentes verificables, complementado con información actualizada y en tiempo real al 'chatbot' de Snap, My AI.

Esta actividad se realizará dentro de la aplicación, como ha informado Snap en una nota de prensa compartida en su blog oficial.

Por este acuerdo, Perplexity pagará a Snap 400 millones de dólares (unos 347 millones de euros) durante un año, mediante una combinación de efectivo y acciones, a medida que se complete el despliegue global. Se prevé que los ingresos derivados de esta alianza comiencen a generar beneficios en 2026.