Rusia asegura que decenas de militares ucranianos se han rendido en Pokrovsk

El Ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado este jueves que decenas de militares ucranianos que se encuentran combatiendo a las tropas rusas en la ciudad de Pokrovsk, en el este de Ucrania, se han rendido al verse completamente rodeados y aislados en el marco de los enfrentamientos.

"Los soldados ucranianos se entregaron a los militares rusos de manera voluntaria porque fueron abandonados por sus comandantes y no podían seguir aguantando los ataques de los drones y el fuego de artillería", ha indicado el Ministerio en un comunicado.

En este sentido, ha aclarado que los militares, ahora prisineros de guerra del Ejército ruso, "dijeron que cada día aumentaba la cifra de militares heridos, que no pueden recibir tampoco medicamentos" en esta zona, situada en la provincia de Donetsk.

Uno de los militares afectados, identificado como Gennadi Chernadchuk, ha señalado que había unos 300 soldados atrapados, "sin ningún lugar al que ir y sin alimentos, agua o omunición". "Estabamos escondidos donde podíamos; no había adónde ir", ha aclarado, según recoge el texto.

Según fuentes rusas, unos 5.500 soldados ucranianos estarían rodeados en Pokrovsk, importante centro industrial situado a unos 15 kilómetros de la frontera ucraniana. Así, las Fuerzas Armadas de Moscú han instado a las tropas ucranianas a rendirse de forma voluntaria y han asegurado que "recibirán un trato adecuado de acuerdo con las normas del Derecho Internacional".