Page apuesta por el trabajo conjunto de comunidad educativa y administración para "erradicar" la violencia escolar

"La violencia es algo que hay que erradicar en todos los órdenes, en el mundo, en España, en nuestro entorno, de nosotros mismos, pero si hay un espacio en el que realmente es más detestable la violencia, es justamente en la escuela".

Así lo ha asegurado este jueves el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en un vídeo publicado en sus redes sociales con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el ciberacoso, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Para García-Page, en el ámbito escolar es donde se deben interiorizar los valores "y donde se aprende a convivir". Por ello, ha considerado "importantísimo que hagamos todos algo en esta causa, el Gobierno, los docentes, padres, madres y toda comunidad educativa".

A su juicio, la sociedad en su conjunto "tiene que dejar muy claro que por aquí no pasamos, violencia cero en las aulas, acoso cero, porque es lo contrario de lo que queremos enseñar y lo que queremos para nuestros hijos y nuestros nietos".

Consciente de que el acoso escolar es una herida que deja cicatrices invisibles y concienciado con la necesaria erradicación de las situaciones de acoso, especialmente entre los más jóvenes, el Gobierno castellanomanchego viene trabajando desde hace años en fortalecer sus protocolos de detección y trabajo con aquellos chicos y chicas que puedan estar sufriendo acoso escolar.

Por ello, en próximas fechas va a firmarse un acuerdo de colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la Fiscalía para la identificación, detección y acompañamiento a las víctimas de acoso escolar. Este acuerdo permitirá una comunicación más ágil entre los centros educativos y las autoridades competentes y reforzará la formación conjunta de docentes y agentes para garantizar una respuesta rápida y protectora ante cualquier situación.

"MENTE DIGITAL: APRENDER A CUIDARSE EN LA ERA TECNOLÓGICA"

Los Estados Miembros de la Unesco han declarado el primer jueves de noviembre como el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el ciberacoso, reconociendo que la violencia en las escuelas, en todas sus formas, constituye una violación de los derechos a la educación, la salud y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Este año, el Día se conmemora el 6 de noviembre bajo el tema "Mente digital: Aprender a cuidarse en la era tecnológica".