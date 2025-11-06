Muere un hombre tras ser apuñalado en la antigua estación de buses de Vigo

Un hombre ha fallecido en la tarde de este jueves en Vigo tras ser apuñalado en el entorno de la antigua estación de autobuses de la Avenida de Madrid, donde habitualmente pernoctan personas sin hogar.

Tal como han informado fuentes de la Policía Nacional, los hechos habrían ocurrido poco después de las 19.00 horas, cuando un varón fue apuñalado supuestamente por una mujer.

La presunta homicida ya ha sido detenida por dicho cuerpo de seguridad. Hasta el punto se ha desplazado la policía científica y judicial, que ya investiga los hechos.

Según han confirmado fuentes de la investigación, tanto el fallecido como la mujer detenida son personas sin hogar que suelen pernoctar en esta antigua estación de autobuses.

Vecinos y familiares de la víctima que se han desplazado al punto han lamentado lo ocurrido, asegurando que el varón, que rondaba los 60 años de edad, llevaba viviendo en zona más de medio año, mientras que su presenta agresora, que no alcanzaba los 40 años según han indicado, solo un mes.

Asimismo, han destacado que hasta la fecha no los habían visto discutir, subrayando que tenían "muy buena relación".