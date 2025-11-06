Más Madrid insiste en la "estructura" del novio de Ayuso en "Panamá o Miami" y su "riesgo de fuga real"

Más Madrid ha insistido este jueves en la "estructura" que ha afirmado que tiene Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en lugares como "Panamá o Miami" para recalcar su "riesgo de fuga real".

Lo ha señalado en los pasillos de la Asamblea la portavoz de la formación, Manuela Bergerot, quien ha recordado que este miércoles pedían a sus servicios jurídicos que estudiaran pedir al juez la retirada del pasaporte de la pareja de la presidenta tras testificar en el Tribunal Supremo (TS) en la causa que investiga la presunta revelación de secretos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

En la misma, González Amador cargó duramente contra García Ortiz y le acusó de haberle "matado públicamente". "O me voy de España o me suicido (...) Si esto va a ser siempre así, me escapo, vamos", señaló la pareja de Ayuso.

Bergerot cree que González Amador es un "caradura que se ha hecho de oro" y que "realmente tiene una infraestructura para ejecutar esa fuga que dijo en sede judicial". "Entendemos que no mintió", ha apostillado la portavoz, quien ha defendido la retirada del pasaporte como una "medida cautelar que es proporcional y muy común en estos casos".

"Se le retira el pasaporte al imputado y se le hace ir a firmar, por ejemplo, en la comisaría de Policía cada dos semanas", ha rematado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea.