Liga F y 'GSK' renuevan un año más su acuerdo de colaboración para promover un estilo de vida saludable

Liga F anunció este jueves que ha renovado un año más su acuerdo de colaboración con la compañía biofarmacéutica 'GSK' con el objetivo de seguir promoviendo un estilo de vida saludable y visibilizar el papel del deporte en la prevención de enfermedades.

"Esta renovación consolida a GSK como colaborador exclusivo del sector farmacéutico de Liga F y refuerza la alianza iniciada en 2023, que ha permitido impulsar distintas acciones de divulgación y visibilización del deporte femenino en España", apuntó la patronal en una nota de prensa.

El acuerdo parte del vínculo entre la salud y el deporte como pilares fundamentales de un estilo de vida saludable ya que la actividad física y el ejercicio mejoran la salud, reducen el riesgo de padecer algunas enfermedades y pueden ser beneficiosos como complemento al tratamiento farmacológico en un amplio abanico de enfermedades.

Ambas organizaciones han desarrollado iniciativas conjuntas centradas en la salud y el deporte como pilares esenciales como campañas de concienciación sobre enfermedades que afectan de forma prevalente a las mujeres, y proyectos como el coloquio 'En MoviMMiento', realizado junto con la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), para sensibilizar sobre el cáncer hematológico y poner en valor el ejercicio físico como herramienta para contribuir al bienestar físico y emocional de los pacientes tras el diagnóstico de enfermedades como el mieloma múltiple.

Asimismo, destacan otras acciones que han impulsado ambas entidades, como la iniciativa 'Caminando hacia la Esperanza: mujer, deporte y cáncer', que busca destacar la importancia del deporte como herramienta para la prevención, tratamiento y recuperación en cánceres ginecológicos; o 'Gate2Health', la plataforma de innovación abierta de 'GSK' que conecta a asociaciones de pacientes, profesionales sanitarios, sociedades científicas, empresas y 'startups' para acelerar soluciones que ayuden a mejorar la vida de los pacientes.

"Renovar nuestra alianza con 'GSK' es un paso natural de confianza mutua en un camino compartido, y supone una satisfacción poder seguir creciendo juntos con la misma ilusión del primer día, compartiendo valores y la manera de entender el deporte. Seguiremos cooperando en construir la misma visión sobre el valor del deporte como motor de salud, bienestar y progreso social", apunta Beatriz Álvarez, presidenta de Liga F.

La mandatario considera a 'GSK' como "un firme aliado con compromiso real y resultados tangibles para impulsar iniciativas que inspiren a más personas a moverse, cuidar su salud a través del deporte y disfrutar de los valores que representa el fútbol femenino". "El bienestar empieza con el movimiento", sentencia.

Por su parte, Cristina Henríquez de Luna, presidenta de 'GSK España', asegura que están "orgullosos de continuar caminando junto a Liga F". "Extender nuestro compromiso con un estilo de vida saludable y la prevención de enfermedades es una oportunidad para seguir avanzando en nuestro objetivo de impactar positivamente en la salud de 2.500 millones de personas para finales de 2030. Por ello, esta colaboración seguirá poniendo el foco en el desarrollo de iniciativas que contribuyan a una sociedad más activa, informada y consciente de la importancia de cuidarse, dentro y fuera del terreno de juego", subraya.