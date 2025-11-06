Agencias

Las autoridades francesas descartan que el detenido por el atropello en Oléron tenga vínculos con el terrorismo

Guardar

Las autoridades francesas han descartado este jueves que el hombre detenido en la víspera tras un atropello intencionado en la isla de Olerón, que se saldó con al menos cinco heridos, tenga vínculos con el terrorismo, a pesar de que afirmó que seguía "órdenes de Alá".

La Fiscalía Nacional Antiterrorista se ha declarado incompetente al no encontrar "ninguna dimensión yihadista ni vínculo con organizaciones terroristas" en sus acciones. El detenido sostiene que actuó solo, a pesar de un 'modus operandi' relativamente bien planificado.

Sin embargo, "la premeditación es un factor relevante", ha defendido la Fiscalía de La Rochelle, que solicitará la apertura de una investigación con el fin de formular cargos por intento de homicidio, según recoge el diario 'Le Figaro'.

El fiscal Arnaud Laraize ha explicado en rueda de prensa que el sospechoso, de 35 años, no se encontraba plenamente incapacitado en el momento del ataque, pero sí "alterado". Tras el atropello y durante su detención, prendió fuego a su vehículo, donde los agentes encontraron un cuchillo de 35 centímetros, junto a una bombona de gas.

El detenido ha dicho que estaba siguiendo "órdenes de Alá" y explicó que inicialmente se convirtió al catolicismo y luego al islam a través de redes sociales. De hecho, en su domicilio hallaron textos musulmanes. Los análisis toxicológicos han confirmado consumo reciente de cannabis y que se encontraba bajo sus efectos en el momento del incidente.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

(Crónica) El Celta exhibe pegada en Zagreb y el Betis brilla contra el Olympique de Lyon

(Crónica) El Celta exhibe pegada

VÍDEO: El Rey destaca "el coraje y la perseverancia" de los periodistas en las guerras

VÍDEO: El Rey destaca "el

Reanudado el tráfico aéreo en la ciudad sueca de Gotemburgo por la presencia de drones

Reanudado el tráfico aéreo en

Von der Leyen dice que la UE hará "lo posible" para que la COP30 sea un éxito: "Europa mantiene el rumbo"

Von der Leyen dice que

El Rayo remonta con épica y enseña al Poznan lo que vale Vallecas

El Rayo remonta con épica