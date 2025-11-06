La Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria pide confiar en los programas de cribado

La Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria (SEMPSPGS) ha pedido a la ciudadanía "confiar plenamente" en los programas de cribado, al tiempo que ha reclamado a las autoridades sanitarias, a los decisores políticos y gestores del Sistema Nacional de Salud a "situar la prevención en el centro de las políticas públicas, dotando de recursos, estructura y protagonismo a los equipos de Medicina Preventiva y Salud Pública".

Así, la Sociedad ha destacado la importancia de contar con unidades de cribado en todas las comunidades autónomas, con suficientes especialistas en medicina preventiva y salud pública, para que, además de implementar herramientas para el diagnóstico precoz, evalúen, coordinen y detecten precozmente los resultados anómalos, clústeres y problemas de adherencia, participación o continuidad asistencial.

"El éxito de estos programas requiere coordinación entre niveles asistenciales, sistemas de información interoperables y un liderazgo técnico desde medicina preventiva y salud pública, que garantice la equidad y la calidad", apunta la Sociedad en un comunicado.

La Sociedad, señala que, en un contexto de creciente presión asistencial y retos globales -envejecimiento, cambio climático, resistencia antimicrobiana o nuevas amenazas infecciosas-, "reforzar la prevención no es una opción, sino una obligación ética y estratégica".

"La prevención salva vidas, reduce desigualdades y fortalece la sostenibilidad del sistema. Es la mejor inversión que un país puede hacer por su salud y su futuro", finaliza.