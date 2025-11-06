La Justicia de Países Bajos da la razón al Estado y niega que tenga que suspender exportaciones a Israel

Un tribunal de Países Bajos ha dado este jueves la razón al Estado neerlandés y ha descartado que el Gobierno tenga que suspender las exportaciones comerciales o de armamento a Israel por la ofensiva contra la Franja de Gaza, tal y como pedía un grupo de más de una decena de organizaciones.

La Justicia ha indicado ahora que el Estado "no está obligado a tomar medidas adicionales contra Israel por la situación en Gaza y en los Territorios Palestinos Ocupados", según informaciones recogidas por la cadena de televisión NOS.

Según la corte, "aunque existe el riesgo de que se esté cometiendo un genocidio y se esté incurriendo en graves violaciones de los Derechos Humanos, en principio la corte no puede pedir al Estado que tome medidas para evitarlo".

No obstante, ha asegurado que ya se han tomado medidas al respecto anteriormente, como haber retirar los permisos de exportaciones a materiales militares si existe el peligro de que sean utilizados en la Franja de Gaza.

La Justicia apunta, además, que "poner fin a las relaciones comerciales con los asentamientos ilegales no es una cuestión que deba decidirse en los tribunales", al tiempo que ha descartado que el caso esté relacionado con la importación de armas por parte de Países Bajos y otras importaciones --unos asuntos que no venían reflejados en la solicitud--.

Las ONG, que acusaban al Estado neerlandés de no tomar las medidas necesarias para "evitar un genocidio" en Gaza, habían afirmado que la política exterior del país era "claramente ilegal" en lo referente a Israel. Además, argumentan que el Estado debe adoptar "medidas más contundentes contra Israel para prevenir el genocidio".

"Exigimos que el Estado deje de entregar material militar y perros entrenados a Israel. El Estado debe garantizar que las empresas neerlandesas dejan de mantener relaciones comerciales con asentamientos ilegales en territorios ocupados", recalcaban.

El pasado mes de octubre, el Tribunal Supremo del país dictaminó que el Gobierno en funciones "debía tomar decisiones por su cuenta sobre la exportación de componentes de los cazas F-35 a Israel".