La Fiscalía imputa al expresidente georgiano Saakashvili y otros siete opositores de delitos contra el Estado

La Fiscalía de Georgia ha imputado al expresidente Mijail Saakashvili y a otros siete dirigentes de la oposición de varios delitos contra el Estado, entre ellos el de rebelión, sabotaje, financiación de actividades contra el orden constitucional, o el de colaboración con un país extranjero.

La acusación sostiene que todos están detrás de las protestas violentas tras las elecciones de octubre de 2024, pero también de filtrar "información falsa" que motivó las sanciones extranjeras que se impusieron contra autoridades y ciudadanos georgianos por su postura con respecto a la invasión de Ucrania.

Junto a Saakashvili, detenido en 2021, han sido acusados el líder de Sí a Europa, Giorgi Vashadze; Nika Gvaramia y Nika Melia, de Ajali; el jefe de Girchi-Más Libertad, Giorgi Vashadze; la líder de Droa, Elene Joshtaria; y Mamuka Jazaradze y Badri Japaridze de Lelo por Georgia, informa el portal Batumelebi.

Japaridze, Vashadze y Joshtaria se enfrentan a las penas de prisión más largas --entre siete y quince años-- por estar acusados de connivencia con un país extranjero para atentar contra los intereses del Estado.

Todos los señalados en esta ocasión se encuentran ya en prisión --algunos de manera preventiva por otros delitos electorales contra el partido oficialista Sueño Georgiano--, salvo los dos dirigentes de Lelo por Georgia, para quienes la Fiscalía ha solicitado ahora libertad bajo fianza.

En cuanto a Saakashvili, según sentencias anteriores, deberá permanecer en prisión hasta el 1 de abril de 2034.

Este último año se han venido registrando importantes movilizaciones en contra del Gobierno, algunas de las cuales acabaron en choques con la Policía, tras decidir paralizar las negociaciones de adhesión en la UE hasta 2028. Varias fuerzas de la oposición no han reconocido las últimas elecciones locales y legislativas.