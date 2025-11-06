Agencias

La Federación Alemana de Fútbol niega que quiera organizar el Mundial de Clubes de 2029

Guardar

La Federación Alemana de Fútbol desmintió este jueves una información que apuntaba a que la entidad quería organizar el próximo Mundial de Clubes masculino que se celebrará dentro de cuatro años, al estar "única y exclusivamente" concentrados en la candidatura para la Eurocopa femenina de 2029.

"Estamos concentrados única y exclusivamente en la candidatura para la Eurocopa femenina de 2029", dijo este jueves a dpa un portavoz de la Federación Alemana de Fútbol.

El portal The Athletic, propiedad del New York Times, informó de que Alemania había registrado su interés por ser sede del Mundial de Clubes de 2029 ante la FIFA, torneo que en su edición de este verano, en Estados Unidos, fue muy criticada en el país germano por el temor al desgaste de los jugadores.

La decisión sobre la sede de la Eurocopa femenina dentro de cuatro años está prevista para el 3 de diciembre. Italia, Polonia y una candidatura conjunta de Dinamarca y Suecia también están en liza, además de Alemania. Además, el presidente de la Federación Alemana de Fútbol, Bernd Neuendorf, deslizó su deseo de presentar una candidatura para organizar el Mundial masculino de 2038 ó 2042, después de que fracasara la opción de acoger la Copa del Mundo femenino de 2027, que se disputará en Brasil.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

VB Group presenta sus paquetes de viajes para el Mundial de Fútbol 2026 y el de Rugby 2027

VB Group presenta sus paquetes

Las autoridades austriacas incautan armas supuestamente vinculadas a Hamás en Viena

Las autoridades austriacas incautan armas

Jeanine Áñez sale de prisión después de casi cinco años

Jeanine Áñez sale de prisión

Lula pide en COP30 separar contexto geopolítico de urgencias climáticas y critica conclictos que "desvían la atención"

Lula pide en COP30 separar

El PE da el primer paso para que las eurodiputadas puedan delegar su voto al final del embarazo y tras dar a luz

El PE da el primer