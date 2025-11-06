La Federación Alemana de Fútbol niega que quiera organizar el Mundial de Clubes de 2029

La Federación Alemana de Fútbol desmintió este jueves una información que apuntaba a que la entidad quería organizar el próximo Mundial de Clubes masculino que se celebrará dentro de cuatro años, al estar "única y exclusivamente" concentrados en la candidatura para la Eurocopa femenina de 2029.

"Estamos concentrados única y exclusivamente en la candidatura para la Eurocopa femenina de 2029", dijo este jueves a dpa un portavoz de la Federación Alemana de Fútbol.

El portal The Athletic, propiedad del New York Times, informó de que Alemania había registrado su interés por ser sede del Mundial de Clubes de 2029 ante la FIFA, torneo que en su edición de este verano, en Estados Unidos, fue muy criticada en el país germano por el temor al desgaste de los jugadores.

La decisión sobre la sede de la Eurocopa femenina dentro de cuatro años está prevista para el 3 de diciembre. Italia, Polonia y una candidatura conjunta de Dinamarca y Suecia también están en liza, además de Alemania. Además, el presidente de la Federación Alemana de Fútbol, Bernd Neuendorf, deslizó su deseo de presentar una candidatura para organizar el Mundial masculino de 2038 ó 2042, después de que fracasara la opción de acoger la Copa del Mundo femenino de 2027, que se disputará en Brasil.