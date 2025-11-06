Agencias

La Comunidad tacha a Albares de "recadero ideológico" tras sus disculpas a indígenas y critica que "se salte" al Rey

Guardar

La Comunidad de Madrid ha tachado este jueves al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, de "recadero ideológico" tras reconocer el "dolor e injusticia hacia los pueblos originarios" durante una presentación de una muestra de arte mexicano.

"Se salta al Rey, se salta al Parlamento, se salta a los ciudadanos y se erige en una especie de defensor y de adalid de la Historia de España, pues no lo es", ha espetado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, en la sesión de control de la Asamblea de Madrid en una pregunta sobre la actividad cultural en museos.

El consejero ha cargado contra este "botones del sectarismo" y "botones del sanchismo" por "pedir perdón" al tiempo que se "golpea con ese muro de las lamentaciones".

Albares en una inauguración de una muestra de arte de mujeres indígenas mexicanas que toda historia "tiene claroscuros" y ha reconocido que "ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios". Una declaración que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha valorado como "muy importante".

De Paco, en cambio, ha reprochado que el Ejecutivo central esté "al servicio del sectarismo y de la ideología" y que este momento lo tenían "absolutamente preparado", apostillando que Sheinbaum tenía "una hora después un corte de vídeo" reaccionando.

Ha aprovechado también su intervención para cargar contra el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, por hablar de "perspectiva colonial" en los museos, además de por apoyar económicamente al sector en Cataluña mientras Madrid no tiene "ni un solo euro".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Minor anuncia una nueva propiedad en Argentina con el debut de su marca Antara en Ushuaia

Minor anuncia una nueva propiedad

Liberadas siete mujeres explotadas sexualmente por una red de prostitución en Gandia y Barcelona

Liberadas siete mujeres explotadas sexualmente

Calefacción o aire acondicionado: qué gasta más combustible en el coche y cómo reducir el consumo

Infobae

El proyecto Pibotan convierte el biogás de las depuradoras en energía limpia con un tratamiento biológico

El proyecto Pibotan convierte el

Ultras del Rayo Vallecano y del Lech Poznan polaco se enfrentan con piedras y bengalas en Vallecas

Ultras del Rayo Vallecano y