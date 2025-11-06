Katz ordena al Ejército de Israel declarar como zona militar cerrada el área de la frontera con Egipto

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha dado orden este jueves al Ejército de Israel para que declare la zona en la frontera con Egipto como una "zona militar cerrada" ante la interceptación durante los últimos meses de numerosos drones cargados con armas, en lo que las autoridades israelíes describen como intentos de contrabando.

La oficina de Katz ha indicado en un comunicado que la orden de Katz implica "ajustar las normas de actuación para golpear a cualquier parte no autorizada que penetre en la zona prohibida, con el objetivo de alcanzar a operadores y responsables del contrabando de drones".

Asimismo, la Dirección de Investigación y Desarrollo de Defensa de la cartera encabezada por Katz se encargará de desarrollar "soluciones tecnológicas" en cooperación con la Fuerza Aérea, mientras que el Consejo de Seguridad Nacional colaborará con las labores relativas a enmiendas legislativas y licencias sobre el uso, adquisición y mantenimiento de los drones.

"Estamos declarando la guerra. Cualquiera que penetre en el área prohibida será dañado", ha advertido Katz, que ha resaltado que debe abordarse el tema del contrabando de drones como "una amenaza terrorista". "La situación actual es peligrosa para la seguridad del Estado y no puede continuar", ha agregado el ministro.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "el contrabando de armas con el uso de drones es parte de la guerra en Gaza y busca armar a nuestros enemigos". "Deben darse todos los pasos necesarios pra detenerlo. Igual que creamos una disuasión contra Hezbolá en Líbano sobre el problema de los drones y los disparos contra comunidades, aquí también debemos crear disuasión y dejar claro a los implicados en el contrabando que las reglas del juego están cambiando y que pagarán un precio muy alto si no dejan de hacerlo", ha zanjado.

Las autoridades israelíes han anunciado durante los últimos meses varias incautaciones de armas tras el derribo de aparatos que intentaban cruzar la frontera desde Egipto --que no se ha pronunciado sobre estos incidentes--, que se suman a intentos similares para enviar armas a la Franja de Gaza durante la ofensiva militar lanzada por Israel a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023.