Iberia regala a los clientes de su vuelo a México la nueva camiseta de la Selección Española para el Mundial 2026

Iberia ha regalado a los pasajeros del vuelo IB307 con origen Madrid y destino México la nueva camiseta que la Selección Española de Fútbol vestirá en el próximo Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá.

Los 352 clientes de este vuelo --31 en business, 28 en turista premium y 293 en turista-- han encontrado la camiseta de la Selección Española "vistiendo" los asientos del Airbus A350 con el que realizan el viaje.

La aerolínea ha elegido para esta acción el primer vuelo a Ciudad de México que despegaba desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, justo después de que Adidas y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) presentaran oficialmente la nueva camiseta.

Además, el destino elegido, Ciudad de México, será la sede del partido inaugural del torneo, que se disputará el próximo 11 de junio de 2026.

Durante el vuelo, los viajeros han recibido, también, el mensaje sorpresa del seleccionador Luis de la Fuente, en el que les explicaba el motivo del regalo y los animaba a apoyar a 'La Roja' en esta nueva etapa.

El patrocinio de Iberia a la Selección Española de Fútbol forma parte de su proyecto Talento a bordo, con el que la aerolínea apoya al deporte español y promueve el talento en múltiples disciplinas.

