Hezbolá pide al presidente de Líbano "centrarse en el alto el fuego" con Israel y dejar de lado su desarme

El partido-milicia libanés Hezbolá ha pedido este jueves al presidente libanés, Joseph Aoun, al primer ministro, Nawaf Salam, y al presidente del Parlamento, Nabih Berri, "centrarse en garantizar el alto el fuego" con Israel en vez de insistir en el desarme del grupo.

En una misiva dirigida a los tres cargos más altos de Líbano, Hezbolá ha pedido "concentrarse" en este asunto en vez de "ser arrastrado a negociaciones políticas con el enemigo sionista". "La decisión del Gobierno respecto al monopolio de las armas permite a Israel explotar la situación y hacer del desarme una condición para poner fin a sus violaciones del alto el fuego", ha matizado.

Así se ha referido a la tregua alcanzada en noviembre de 2024 y que el Ejército de Israel ha violado en reiteradas ocasiones alegando que actúa contra actividades de Hezbolá, unas acciones que no considera una violación del pacto. "El asunto de las armas debe ser abordado en un marco nacional y no como respuesta a una demanda externa o al chantaje israelí", ha aclarado.

"El enemigo no solo ataca Hezbolá sino Líbano en su totalidad, y busca despojarlo de toda capacidad para rechazar las exigencias de Israel e imponer sus políticas e intereses en el país y en la región, lo que exige una postura nacional unificada para proteger la soberanía y la dignidad nacionales", ha afirmado.

Además, ha reivindicado su "derecho legítimo a resistir a la ocupación" y a las "agresiones cometidas contra el pueblo y el Ejército libanés". Por ello, ha hecho un llamamiento a la unidad para "deterner las violaciones" del alto el fuego y evitar "riesgos existenciales para la seguridad".